Bruno Pizzul sarà il telecronista di Italia-Inghilterra ma non per la Rai (Di sabato 10 luglio 2021) Bruno Pizzul commenterà la finale dell’Europeo Italia-Inghilterra ma non sulla Rai, nonostante la petizione lanciata sui social. In assenza di Alberto Rimedio (risultato positivo al Covid), chi se non lui? In tanti, nelle scorse ore, si sono collegati sui social network chiedendo alla Rai di affidare a Bruno Pizzul la telecronaca della finale dell’Europeo che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 10 luglio 2021)commenterà la finale dell’Europeoma non sulla Rai, nonostante la petizione lanciata sui social. In assenza di Alberto Rimedio (risultato positivo al Covid), chi se non lui? In tanti, nelle scorse ore, si sono collegati sui social network chiedendo alla Rai di affidare ala telecronaca della finale dell’Europeo che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DAZN_IT : Abbonarsi a DAZN? Facilissimo ?? E se lo dice Bruno Pizzul c’è da fidarsi ?? #GameChanged #TuttoMoltoBello #DAZN - fanpage : Un appello che scalda il cuore. Riascoltare la voce di una leggenda come Bruno Pizzul in televisione per raccontare… - Open_gol : Esplode sui social l'appello alla Rai perché richiami Bruno Pizzul per commentare Italia-Inghilterra - DimezzatiS : RT @perchetendenza: #vogliopizzul: Per chi chiede che questa domenica la telecronaca di Italia-Inghilterra sia affidata a Bruno Pizzul http… - ChristiDurando : Bruno Pizzul telecronista di Italia-Inghilterra': il web si scatena, arriva la risposta L'hashtag #vogliopizzul spo… -