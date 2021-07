Stangata della Uefa contro l’Ungheria per i cori razzisti e insulti omofobi dei tifosi: casi in tutte le partite (Di venerdì 9 luglio 2021) È arrivata la decisione della Uefa sul caso dei cori razzisti e gli insulti omofobi partiti dai tifosi ungheresi durante le ultime partite dell’Ungheria agli Europei. La nazionale ungherese dovrà giocare tre partite a porte chiuse, oltre a pagare una multa di 100mila euro per: «i comportamenti discriminatori dei propri tifosi». Il giudice sportivo europeo ha punito gli ungheresi innanzitutto per i cori razzisti che sono partiti contro i giocatori di ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 luglio 2021) È arrivata la decisionesul caso deie glipartiti daiungheresi durante le ultimedelagli Europei. La nazionale ungherese dovrà giocare trea porte chiuse, oltre a pagare una multa di 100mila euro per: «i comportamenti discriminatori dei propri». Il giudice sportivo europeo ha punito gli ungheresi innanzitutto per iche sono partitii giocatori di ...

Advertising

ferrarobobo : Nuovo sistema di calcolo della Tari, la Lega di San Miniato: 'Senza aiuti Covid sarebbe stata stangata' - IlCuoioIn… - ZeniaConfusa : RT @opificioprugna: RISULTATI DELLE SEMIFINALI L'aumento del gas batte il rincaro della luce per cinque bestemmie a quattro. In finale affr… - PCG_R : @LokiLuk @100kgdicaos (perché non bisogna farlo) in discussione la vittima. È un passo necessario colpevolizzare ch… - opificioprugna : RISULTATI DELLE SEMIFINALI L'aumento del gas batte il rincaro della luce per cinque bestemmie a quattro. In finale… - infoiteconomia : Agguato agli italiani in vacanza: la stangata della benzina - Pesanti ripercussioni per imprese e famiglie -