Sogno Azzurro a Wimbledon: Berrettini è in finale (Di venerdì 9 luglio 2021) Il tennista romano ha sconfitto per 3-1 il polacco Hurkacz, giustiziere di un certo Roger Federer, e vola così in finale a Wimbledon, primo italiano nella storia del tennis. Ora in finale attende Shapovalov-Djokovic

