Sequestrati 30.000 litri di vino sofisticato da cantine fantasma: conteneva zuccheri non naturali dell’uva (Di venerdì 9 luglio 2021) Scoperte nella provincia di Roma delle “cantine fantasma” volte alla produzione e al commercio di vini sofisticati Aggiungevano acqua e zuccheri non naturali dell’uva, così sono finite sotto la lente di ingrandimento delle vere e propri cantine vinicole “fantasma”: Sequestrati più di 30mila litri di prodotto vinoso, circa 60 litri di vari aromi sintetici, caramello e altre sostanze idonee alla sofisticazione dei vini per complessivi 1000 litri, oltre ad attrezzature varie e vasi vinari. ... Leggi su cityroma (Di venerdì 9 luglio 2021) Scoperte nella provincia di Roma delle “” volte alla produzione e al commercio di vini sofisticati Aggiungevano acqua enon, così sono finite sotto la lente di ingrandimento delle vere e proprivinicole “”:più di 30miladi prodottoso, circa 60di vari aromi sintetici, caramello e altre sostanze idonee alla sofisticazione dei vini per complessivi 1000, oltre ad attrezzature varie e vasi vinari. ...

Advertising

greenMe_it : Sequestrati 30.000 litri di vino sofisticato da cantine fantasma: conteneva zuccheri non naturali dell’uva… - antondepierro : RT @antondepierro: L'ispettrice di Polizia dell'articolo fu la teste chiave del processo che portò alla clamorosa condanna a risarcire 65.0… - HorecaNewsit : Operazione Ghost Wine: sequestrati dai Nas di Roma 30.000 litri di vino sofisticato - HorecaNewsit : Nell'ambito dell'operazione 'Ghost wine' i Nas hanno indagato 5 persone per la produzione e commercio di vini sofis… - AlqamahPost : Sequestrati oltre 7.000 prodotti non sicuri - -