"Psyco" Arisa: "Ecco come si segue il proprio istinto...". E su Fedez... (Di venerdì 9 luglio 2021) Arisa a 360°. Dal suo ultimo singolo fino al gay pride di Napoli, passando per Fedez e Ferragni: "Li stimo, hanno fatto a bene a schierarsi" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 luglio 2021)a 360°. Dal suo ultimo singolo fino al gay pride di Napoli, passando pere Ferragni: "Li stimo, hanno fatto a bene a schierarsi"

Advertising

AnnaBuriani : È da stanotte che ho nella testa psyco di Arisa …. Brava amore non sbagli un colpo ! - Hocambiatoipia2 : Maronnn Rosá ma CHE CUMBINAT! SONO DROGATA GIÀ DI PRIMA MATTINA DI PSYCO! #arisa #psyco - euxjt99 : @trinityvigorsky MA DIVERSA DA LOROOO #psyco #arisa - euxjt99 : Non so se ci rendiamo conto della bomba che ha sganciato @ARISA_OFFICIAL #arisa #psyco - SAMUELELONGO16 : RT @AllMusicItalia: Torna con un brano che non ti aspetti @ARISA_OFFICIAL... 'Psyco' è il racconto di come vede l'amore dopo le ultime espe… -