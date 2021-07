Pfizer vuol fare la terza dose. Ma l'Fda: "Perché non serve" (Di venerdì 9 luglio 2021) Mentre la Pfizer "aggiorna" il proprio vaccino contro la variante Delta, l'Fda americana non ci sta: "Non saranno le singole aziende a decidere come e quando dovrà farsi il richiamo" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 luglio 2021) Mentre la"aggiorna" il proprio vaccino contro la variante Delta, l'Fda americana non ci sta: "Non saranno le singole aziende a decidere come e quando dovrà farsi il richiamo"

Advertising

mrcrto : Il business nun sa da fermare Pfizer vuol fare la terza dose. Ma l'Fda: 'Perché non serve' - - Presidentissim0 : Quant'è bella giovinezza, che si fugge tuttavia! chi vuol esser lieto, sia: ad ottobre non c'è certezza. #Pfizer - pamelaamadeo : @MilaSpicola @MadameSwann Le docenti ,visto che possono fare Pfizer, non hanno una giustificazione x non vaccinarsi… - Carlo72530989 : @Mrck86 @alefitpiu Le cure ci sarebbero veramente, e che non fruttano per le aziende farmaceutiche. Ripeto chiamiam… - Dormon_tes : @tiziana_lisa @Elcawa2 @BarillariDav -