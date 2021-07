Milan, Bennacer ha già recuperato dall’operazione al piede | News (Di venerdì 9 luglio 2021) La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli infortunati in casa Milan: Ismael Bennacer ha recuperato dall'operazione al piede Leggi su pianetamilan (Di venerdì 9 luglio 2021) La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli infortunati in casa: Ismaelhadall'operazione al

Ultime Notizie dalla rete : Milan Bennacer Pioli: Vogliamo essere di nuovo protagonisti Sono sicuro che faremo le cose per bene e verrà fuori un Milan competitivo''. Poi su Ibrahimovic, Calabria e Bennacer: ''Zlatan oggi l'ho trovato bene, ci vorranno un paio di settimane prima di ...

Calciomercato: il Milan non pagherà 15 milioni per Bakayoko, ma si tratta col Chelsea L'ex milanista e centrocampista del Chelsea, Tiémoué Bakayoko, avrebbe espresso la volontà di tornare al Milan ...

