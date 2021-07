Il medico "no-vax" che da Bari esenta i colleghi delle Asp siciliane (Di venerdì 9 luglio 2021) AGI - Lui e' Pasquale Bacco, pugliese, definito mediaticamente come medico "no vax", autore del discusso libro "Strage di Stato - Le verità' nascoste della Covid19" edito da Lemma Press con l'altrettanto discussa prefazione di Nicola Gratteri, che ha successivamente preso le distanze dal contenuto. Ora i suoi certificati di esenzione per patologia dalla vaccinazione iniziano a vedersi anche nelle aziende sanitarie siciliane, ben lontano dalla Puglia, dopo la stretta ministeriale sul personale sanitario che rifiuta di vaccinarsi. Il 28 giugno ha pubblicato sul suo profilo Facebook una sorta di annuncio: "Io ed altri 5 colleghi medici, ... Leggi su agi (Di venerdì 9 luglio 2021) AGI - Lui e' Pasquale Bacco, pugliese, definito mediaticamente come"no vax", autore del discusso libro "Strage di Stato - Le verità' nascoste della Covid19" edito da Lemma Press con l'altrettanto discussa prefazione di Nicola Gratteri, che ha successivamente preso le distanze dal contenuto. Ora i suoi certificati di esenzione per patologia dalla vaccinazione iniziano a vedersi anche nelle aziende sanitarie, ben lontano dalla Puglia, dopo la stretta ministeriale sul personale sanitario che rifiuta di vaccinarsi. Il 28 giugno ha pubblicato sul suo profilo Facebook una sorta di annuncio: "Io ed altri 5medici, ...

Agenzia_Italia : Il medico 'no-vax' che da Bari esenta i colleghi delle Asp siciliane - sulsitodisimone : Il medico 'no-vax' che da Bari esenta i colleghi delle Asp siciliane - blackbeard1972 : @MilaSpicola Beh beh. Il sanitario no vax crea pericolo (>prob infezione) e mostra di non credere nella scienza. Il… - CastelloPaolo : @Phdbioscienze Se è così sicuro come dicono però non possono far firmare un foglio che se mi succede qualcosa è col… - LaStampaTV : VIDEO | Così Pasquale Bacco, il medico 'no vax', definisce su Facebook i provvedimenti 'contro' il personale sanita… -

Ultime Notizie dalla rete : medico vax Covid, il medico "no vax" che esenta i colleghi dal vaccino Lui è Pasquale Bacco, definito mediaticamente come medico "no vax", autore del discusso libro "Strage di Stato - Le verità nascoste della Covid19" edito da Lemma Press con l'altrettanto discussa prefazione di Nicola Gratteri, che ha successivamente ...

Covid, l'Esercito in missione per vaccinare gli anziani nei borghi del Molise L'unica vera "no vax" la incontrarono a Colli a Volturno, una signora di 60 anni che disse così a ... Anche alla signora Irma sono piaciute molto le divise del tenente medico Antonia Quarantiello e del ...

Covid, il medico “no vax” che esenta i colleghi dal vaccino La Stampa Il medico "no-vax" che da Bari esenta i colleghi delle Asp siciliane L'autore di un libro sulle "verità nascoste del Covid" annuncia: "Sono a disposizione dei colleghi". Lui lavora in Puglia, ma i suoi certificati circolano anche nelle aziende sanitarie siciliane.

Covid in Lombardia, il ceppo Delta supera la variante Alfa Nei primi giorni di luglio è stato riscontrato nel 45 per cento dei tamponi analizzati. Nell’88 per cento dei casi i contagiati sono pazienti non vaccinati ...

Lui è Pasquale Bacco, definito mediaticamente come"no", autore del discusso libro "Strage di Stato - Le verità nascoste della Covid19" edito da Lemma Press con l'altrettanto discussa prefazione di Nicola Gratteri, che ha successivamente ...L'unica vera "no" la incontrarono a Colli a Volturno, una signora di 60 anni che disse così a ... Anche alla signora Irma sono piaciute molto le divise del tenenteAntonia Quarantiello e del ...L'autore di un libro sulle "verità nascoste del Covid" annuncia: "Sono a disposizione dei colleghi". Lui lavora in Puglia, ma i suoi certificati circolano anche nelle aziende sanitarie siciliane.Nei primi giorni di luglio è stato riscontrato nel 45 per cento dei tamponi analizzati. Nell’88 per cento dei casi i contagiati sono pazienti non vaccinati ...