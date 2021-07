Genshin Impact: presentata la versione 2.0 che includerà la regione di Inazuma (Di venerdì 9 luglio 2021) Il famoso free-to-play Genshin Impact è pronto al nuovo aggiornamento che introdurrà l’attesa regione di Inazuma Nella giornata di oggi MiHoYo ha presentato il nuovo aggiornamento di Genshin Impact, che vedrà finalmente il debutto dell’attesa regione di Inazuma. Questa regione, ispirata dalla cultura e dal folklore nipponico, debutterà il prossimo 21 luglio su tutte le piattaforme su cui il titolo free-to-play è attualmente disponibile. Un trailer della durata di ben cinque minuti riassume tutte le novità che vedremo all’interno della ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 9 luglio 2021) Il famoso free-to-playè pronto al nuovo aggiornamento che introdurrà l’attesadiNella giornata di oggi MiHoYo ha presentato il nuovo aggiornamento di, che vedrà finalmente il debutto dell’attesadi. Questa, ispirata dalla cultura e dal folklore nipponico, debutterà il prossimo 21 luglio su tutte le piattaforme su cui il titolo free-to-play è attualmente disponibile. Un trailer della durata di ben cinque minuti riassume tutte le novità che vedremo all’interno della ...

