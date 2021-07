Flavia Pennetta è in dolce attesa del suo terzo figlio

(Di venerdì 9 luglio 2021) La ex campionessa di tennisannuncia sui social la sua terza gravidanza dal marito Fabio Fognini.”Qualcuno dice che il 3 è il numero perfetto. Forse è proprio vero perché con tre parole posso esprimere tutto ciò che provo in questo momento. Io vi amo! Siamo felicissimi e non vediamo l’ora di conoscerti piccolina/o”

La tennista Flavia Pennetta ha annunciato, tramite il suo account Instagram, la sua terza gravidanza, ricevendo le congratulazioni dei fan. Grande gioia in casa Pennetta-Fognini, che hanno annunciato l'arrivo del loro terzo bebè: 'Qualcuno dice che il 3 è il numero perfetto - le parole di mamma Flavia dal suo account Instagram - siamo felicissimi e non vediamo l'ora di conoscerlo...'