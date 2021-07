Fdi | Figliomeni | serve tavolo istituzionale per soluzione su botticelle

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 luglio 2021) Roma – “La sospensione, da parte del TAR Lazio, dell’ordinanza del Sindaco Raggi fa emergere sempre più la necessità di porre fine a questo scontro tra le diverse parti in causa che rischia di pregiudicare seriamente la salute dei cavalli.” “Come Fratelli d’Italia avevamo sempre rappresentato l’esigenza di trovare una sintesi politica attraverso undi confronto tra l’amministrazione capitolina, i vetturini e le diverse associazioni animaliste, auspichiamo pertanto che quest’ultima pronuncia dei giudici amministrativi, che fa seguito ad altre, faccia comprendere come non sia più percorribile la strada giudiziaria.” “Siamo sempre più convinti che la ...