Advertising

rtl1025 : ?? Un bambino di 12 anni è morto dopo che gli è caduta in testa la porta del campetto di calcio dove stava giocando… - QuotidianPost : Bimbo morto a Palermo nel campetto di calcio, la procura indaga - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Bimbo morto colpito da porta di calcio nel Palermitano: campo sequestrato #palermo - LailaMerlo : RT @rtl1025: ?? Un bambino di 12 anni è morto dopo che gli è caduta in testa la porta del campetto di calcio dove stava giocando con alcuni… - AnsaSicilia : Bimbo morto colpito da porta di calcio, sequestrato il campo. Indagini Cc sulla causa del crollo, salma restituita… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo morto

Agenzia ANSA

Lo hanno deciso Samuele, Asya e Angelica , fratello e sorelle di Mattia Zorloni, ildi 5 anni scomparso insieme alla mamma Elisabetta e al papà Vittorio nella tragedia della funivia del ...CARINI, 09 LUG I Carabinieri hanno sequestrato il campetto comunale parco di Sofia a Carini, nel Palermitano, dove ieri èun 12enne dopo che gli è caduta in testa la porta del piccolo impianto sportivo mentre stava giocando con alcuni coetanei. Fino a tarda sera militari dell'Arma hanno eseguito controlli e ...Ancora un incidente sulla via Cassia. Giovedì mattina intorno alle 8,45 una mamma di 39 anni, con la bimba di quasi 3 sul passeggino e il cagnolino al guinzaglio è stata travolta da ...I Carabinieri hanno sequestrato il campetto comunale parco di Sofia a Carini, nel Palermitano, dove ieri è morto un 12enne dopo che gli è caduta in testa la porta del piccolo impianto sportivo mentre ...