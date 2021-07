“Uccidere i cinghiali? È nel loro interesse”. Parola di Salvini (Di giovedì 8 luglio 2021) Matteo Salvini al fianco di Coldiretti e contro i cinghiali: il leader della Lega ha lanciato a tutti gli agricoltori una nuova soluzione per contenere il proliferarsi di animali selvatici. “Ammazzare i cinghiali è nell’interesse dei cinghiali stessi – spiega il leder leghista – Io adoro gli animali, ma se voglio tenermi in casa un animale scelgo il cane, il gatto o il pesce rosso. Io il cinghiale in camera da letto non ce lo voglio, e neppure nei campi di chi lavora”. Con il leader del carroccio erano presenti anche Gianmarco Centinaio, Ministro dell’Agricoltura, il Senatore Gianpaolo Vallardi e tutti i ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Matteoal fianco di Coldiretti e contro i: il leader della Lega ha lanciato a tutti gli agricoltori una nuova soluzione per contenere il proliferarsi di animali selvatici. “Ammazzare iè nell’deistessi – spiega il leder leghista – Io adoro gli animali, ma se voglio tenermi in casa un animale scelgo il cane, il gatto o il pesce rosso. Io il cinghiale in camera da letto non ce lo voglio, e neppure nei campi di chi lavora”. Con il leader del carroccio erano presenti anche Gianmarco Centinaio, Ministro dell’Agricoltura, il Senatore Gianpaolo Vallardi e tutti i ...

