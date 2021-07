Traffico di rifiuti vicino alle falde acquifere di Senna Comasco | sei arresti

(Di giovedì 8 luglio 2021)(Como) - Inquinamento ambientale eillecito dispeciali : sono 6 le persone destinatarie di un'ordinanza di custodia cautelare in corso di esecuzione in queste ore da ...

... nelle province di Como e Milano, di contrasto al fenomeno dell'inquinamento ambientale eillecito dispeciali, su richiesta della Dda di Milano. Sequestrati anche autocarri, ...Pertanto, occorre trovare soluzioni alternative idonee per alleggerire il, come ad esempio ... prima del termine dell'appalto, per affidare la raccoltadi Albenga ad altra nuova [&...L'operazione "Riserva" Le indagini, scattate nell'aprile del 2019 e che hanno poi portato agli arresti di questa mattina nell'ambito dell'operazione "Riserva", hanno svelato il coinvolgimento nel ...Fin dalle prime ore dell’alba, nelle province di Como e Milano, i militari del Reparto Operativo di Como hanno portando a termine un’operazione ...