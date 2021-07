Tour de France 2021, la classifica generale aggiornata dopo la dodicesima tappa: Pogacar resta in giallo (Di giovedì 8 luglio 2021) La classifica generale del Tour de France 2021 dopo la dodicesima tappa, da Saint-Paul-Trois-Chateaux a Nimes di 159.4 km. Frazione di transizione dopo le fatiche del giorno prima, percorso disegnato apposta per una fuga da lontano più che per l’arrivo in volata. Ed è proprio un attacco dei battistrada a spuntarla con il successo di Nils Politt. Tadej Pogacar conserva agevolmente la maglia gialla e il suo vantaggio su chi insegue non muta. ORDINE DI ARRIVO dodicesima ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) Ladeldela, da Saint-Paul-Trois-Chateaux a Nimes di 159.4 km. Frazione di transizionele fatiche del giorno prima, percorso disegnato apposta per una fuga da lontano più che per l’arrivo in volata. Ed è proprio un attacco dei battistrada a spuntarla con il successo di Nils Politt. Tadejconserva agevolmente la maglia gialla e il suo vantaggio su chi insegue non muta. ORDINE DI ARRIVO...

