The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è già realtà nella creazione di un fan (Di giovedì 8 luglio 2021) Anche se Nintendo ha avuto uno showcase piuttosto emozionante all'E3, la notizia che Breath of the Wild 2 ha come data di uscita il 2022 è stata accolta con un po' di delusione. Ecco perché un fan è intervenuto e ha creato la propria versione di Breath of the Wild 2, e ha condiviso i video del progetto con altri fan online. Breath of the Wild 2 è stato annunciato per la prima volta all'E3 2019, e c'è stato un grande buco di informazioni tra quella rivelazione e l'E3 2021. Sebbene il gioco sarà un sequel diretto, le cose saranno probabilmente diverse tra Breath of the ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 8 luglio 2021) Anche se Nintendo ha avuto uno showcase piuttosto emozionante all'E3, la notizia cheof the2 ha come data di uscita il 2022 è stata accolta con un po' di delusione. Ecco perché un fan è intervenuto e ha creato la propria versione diof the2, e ha condiviso i video del progetto con altri fan online.of the2 è stato annunciato per la prima volta all'E3 2019, e c'è stato un grande buco di informazioni tra quella rivelazione e l'E3 2021. Sebbene il gioco sarà un sequel diretto, le cose saranno probabilmente diverse traof the ...

Advertising

Stoupwhiff : È arrivata l’ora del nuovo trailer dedicato a The Legend of Zelda: Skyward Sword HD: il titolo uscirà su Nintendo S… - SerialGamerITA : The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, alla scoperta della leggenda di Zelda in vista dell’uscita del g #nintendo - gioiagaia2 : RT @shesmyqueenelsa: “Amo stai migliorando con l’inglese” “Google translate” The man, the icon, the legend. Io morta e sepolta ?? #stanzat… - sciallissimaa : RT @shesmyqueenelsa: “Amo stai migliorando con l’inglese” “Google translate” The man, the icon, the legend. Io morta e sepolta ?? #stanzat… - federico20056 : RT @shesmyqueenelsa: “Amo stai migliorando con l’inglese” “Google translate” The man, the icon, the legend. Io morta e sepolta ?? #stanzat… -