Salone Risparmio | nasce il canale digitale FRVision

(Di giovedì 8 luglio 2021) A circa due mesi daldel2021, che dal 15 al 17 settembre ritornerà in presenza al MiCo di Milano, Assogestioni punta sull'innovazione per interpretare i cambiamenti in atto nel mondo ...

Nasce FR|Vision, la piattaforma interattiva di broadcasting video che va ad arricchire l'offerta di servizi media dell'associazione. La piattaforma FR|Vision (vision.focusrisparmio.com) ha l'obiettivo ...A circa due mesi dal Salone del Risparmio 2021, che dal 15 al 17 settembre ritornerà in presenza al MiCo di Milano, Assogestioni punta sull'innovazione per interpretare i cambiamenti in atto nel mondo ...