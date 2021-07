Riforme | Bruno Bossio Pd | ' grande soddisfazione per voto ai 18enni'

(Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug (Adnkronos) - "È stata approvata oggi la legge di riforma che riconosce il diritto diai diciottenni per la elezione del Senato della Repubblica. È per me motivo didal momento che sono stata prima firmataria di uno dei due disegni di legge di riforma costituzionale presentati dal Pd". Lo dice la deputata del Pd Enza. "Viene così attuato il principio secondo cui le due camere parlamentari vengono elette dalla stessa platea elettorale. Si dà voce ad una giovane generazione di ragazze e ragazzi, a cui veniva finora riconosciuto parzialmente, solo per la ...

... Giovanni Gronchi, Palmiro Togliatti, Antonio Segni, Ugo La Malfa, Giorgio Amendola,... meta a cui devono tendere incessantemente i nostri sforzi di rinnovamento, di riforme e di ricostruzione'. ...Quella riforma è in tutto e per tutto parlamentare e non solo per le firme delle proposte di legge (due del Pd, una della collega Enza Bruno Bossio ed una mia; una del M5s a prima firma Brescia, una ...