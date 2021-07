Mourinho si presenta a Roma citando l’effigie della statua di Marco Aurelio. E punge l’Inter: “Vincere è facile, ma devi pagare gli stipendi” (Di giovedì 8 luglio 2021) Una citazione su Marco Aurelio con la Roma imperiale sullo sfondo, una stilettata all’Inter e ad Antonio Conte e una dichiarazione d’amore verso la città e i suoi tifosi. “Io sono l’allenatore della Roma, non voglio essere niente di più. Non voglio la Roma di Mourinho, ma la Roma dei Romanisti. Io non sono nessuno, sono uno in più. Niente di più”. Ecco il Mou-day, il battesimo ufficiale di Jose Mourinho in giallorosso. “Perché sono qui” – “Niente viene dal niente, e niente ritorna al niente”. Così lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Una citazione sucon laimperiale sullo sfondo, una stilettata ale ad Antonio Conte e una dichiarazione d’amore verso la città e i suoi tifosi. “Io sono l’allenatore, non voglio essere niente di più. Non voglio ladi, ma ladeinisti. Io non sono nessuno, sono uno in più. Niente di più”. Ecco il Mou-day, il battesimo ufficiale di Josein giallorosso. “Perché sono qui” – “Niente viene dal niente, e niente ritorna al niente”. Così lo ...

Advertising

infoitsalute : Roma, Mourinho si presenta: 'Sono qui per lavorare, fra tre anni festeggeremo' - zazoomblog : Roma Mourinho si presenta: Sono qui per lavorare fra tre anni festeggeremo - #Mourinho #presenta: #lavorare - Fili27Filippo : José Mourinho si presenta: 'Voglio la Roma dei romanisti. Festeggeremo un trofeo' - LAROMA24 : FOTO - Mourinho si presenta in Campidoglio #AsRoma - proietta : RT @Elo9999: Nulla è per caso Si studia parecchio, strategie di marketing La presentazione in Campidoglio molti hanno il Campidoglio ma no… -