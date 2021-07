Mourinho: “La Roma? Un’accoglienza incredibile. Mi sono sentito subito in debito” (Di giovedì 8 luglio 2021) È in corso la presentazione di José Mourinho, nuovo allenatore della Roma. Queste le sue prime parole in conferenza stampa: “Devo ringraziare i tifosi della Roma, ho avuto subito questa sensazione, mi sono sentito in debito perché l’accoglienza è stata emozionante. Devo ringraziare loro e meritare la fiducia del club e della proprietà. Mi hanno accolto in modo fantastico. sono qui perché sono vicino alla statua di Marco Aurelio, nulla viene dal nulla. Questo ha un significato che penso essere molto simile a quanto ci siamo detto quando ho ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 8 luglio 2021) È in corso la presentazione di José, nuovo allenatore della. Queste le sue prime parole in conferenza stampa: “Devo ringraziare i tifosi della, ho avutoquesta sensazione, miinperché l’accoglienza è stata emozionante. Devo ringraziare loro e meritare la fiducia del club e della proprietà. Mi hanno accolto in modo fantastico.qui perchévicino alla statua di Marco Aurelio, nulla viene dal nulla. Questo ha un significato che penso essere molto simile a quanto ci siamo detto quando ho ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Roma, #Mendes a #Roma per la conferenza di #Mourinho: definirà con i giallorossi anche l'operazio… - CB_Ignoranza : José Mourinho ha dato vita al murales che hanno disegnato in suo onore per le strade di Roma, e lo ha fatto con il… - Gazzetta_it : Roma, è il Mourinho day: tour nella capitale prima della conferenza stampa - ASRunicoAmor : RT @forzaroma: #Mourinho. 'Non voglio la Roma di Mourinho, la voglio dei romanisti' #ASRoma #MourinhoDay - Rodo97ASROMA : '-Non è la Roma di Mourinho-. Dimissioni in vista?' ???Maida domani -