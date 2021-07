La porta gli cade in testa mentre gioca a calcio: muore bimbo di 12 anni (Di giovedì 8 luglio 2021) Un bambino di 12 anni è morto nel pomeriggio dopo che gli è caduta in testa la porta del campetto di calcio dove stava giocando con alcuni coetanei. L'incidente è avvenuto in via Aldo Moro a Carini, ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 8 luglio 2021) Un bambino di 12è morto nel pomeriggio dopo che gli è caduta inladel campetto didove stavando con alcuni coetanei. L'incidente è avvenuto in via Aldo Moro a Carini, ...

