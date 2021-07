Juventus | Danilo | «Voglio la Copa America | poi lo scudetto in bianconero»

(Di giovedì 8 luglio 2021) Il difensore dellaha posto i suoi obiettivi per il presente con il Brasile e per il futuro inattende la finale ditra il suo Brasile e l’Argentina. La sua intervista a La Gazzetta dello Sport, tra Brasile e. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SUNEWS 24 VINCERE LA– «Dopo la stagione che ho fatto, vincerla significherebbe toccare il punto più alto della mia carriera. Ripenso alle due edizioni saltate per infortunio, al Mondiale 2018 che non ho finito, ...

si è preso la Juve, di cui è diventato un leader, e si è ripreso la sua nazionale. Segui tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le nostre Newsletter "Che Storie!" e "Ultim'ora" ...... spettatore interessato di questi Europei, e di conseguenza la. Dopo una falsa partenza ... E fanno 12 se si conta anche la Copa America, con Alex Sandro eprotagonisti con il Brasile e ...Il difensore della Juventus Danilo ha posto i suoi obiettivi per il presente con il Brasile e per il futuro in bianconero Danilo attende la finale di Copa America tra il suo Brasile e l’Argentina. La ...Il difensore della Juventus Danilo ha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato anche del suo ottimo cammino in Coppa America col Brasile: "Dopo la stagione che ho fatto ...