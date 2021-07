Inter, i convocati di Inzaghi per la prima parte del raduno: presente Nainggolan (Di giovedì 8 luglio 2021) Simone Inzaghi ha diramato l’elenco dei convocati dell‘Inter per la prima parte del raduno estivo, quella in cui mancheranno tanti Nazionali ancora in vacanza o impegnati a Euro 2020 e invece saranno presenti molti rientri dai prestiti e qualche esubero, come Radja Nainggolan. Portieri: Samir Handanovic, Andrei Ionut Radu, Alex Cordaz, Nikolaos Botis. Difensori: Danilo D’Ambrosio, Andrea Ranocchia, Aleksandar Kolarov, Lorenzo Pirola, Matteo Darmian, Federico Dimarco, Henrique Dalbert, Edoardo Sottini, Lorenzo Moretti, Anni Hoti, Mattia Zanotti. Centrocampisti: Roberto ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) Simoneha diramato l’elenco deidell‘per ladelestivo, quella in cui mancheranno tanti Nazionali ancora in vacanza o impegnati a Euro 2020 e invece saranno presenti molti rientri dai prestiti e qualche esubero, come Radja. Portieri: Samir Handanovic, Andrei Ionut Radu, Alex Cordaz, Nikolaos Botis. Difensori: Danilo D’Ambrosio, Andrea Ranocchia, Aleksandar Kolarov, Lorenzo Pirola, Matteo Darmian, Federico Dimarco, Henrique Dalbert, Edoardo Sottini, Lorenzo Moretti, Anni Hoti, Mattia Zanotti. Centrocampisti: Roberto ...

Advertising

FcInterNewsit : Convocati Inter, si comincia in 18: non c’è Vanheusden. Altri 9 aggregati dalla Primavera - sportface2016 : #Inter, i convocati di Inzaghi per la prima parte del raduno - STnews365 : Inter, la lista dei convocati per la prestagione: reintegrato Nainggolan. Con lui ci sono anche Dimarco e Dalbert,… - infoitsport : Inter, stagione 2021/2022 al via: i primi convocati da Inzaghi - pino_nostro : RT @internewsit: Inter, stagione 2021/2022 al via: i primi convocati da Inzaghi - -