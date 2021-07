Fiorentina, Prandelli torna a parlare dell’addio: “Troppe aspettative, ma non mi rimprovero nulla” (Di giovedì 8 luglio 2021) L’allenatore Cesare Prandelli è tornato a parlare della sua parentesi alla Fiorentina nella stagione 2020/2021 ai microfoni del Corriere Fiorentino: “Mi sento fiorentino al 100% ed il rapporto con la città non cambierà mai. Gli ultimi mesi non hanno sporcato nulla. Al contrario, l’affetto che ho ricevuto è stato persino maggiore. Le persone hanno apprezzato la mia responsabilità che mi ha spinto a decidere di lasciare. Purtroppo ero coinvolto in maniera eccessiva e le aspettative che avevo al mio arrivo erano Troppe – ha spiegato Prandelli – Per lavorare ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) L’allenatore Cesareto adella sua parentesi allanella stagione 2020/2021 ai microfoni del Corriere Fiorentino: “Mi sento fiorentino al 100% ed il rapporto con la città non cambierà mai. Gli ultimi mesi non hanno sporcato. Al contrario, l’affetto che ho ricevuto è stato persino maggiore. Le persone hanno apprezzato la mia responsabilità che mi ha spinto a decidere di lasciare. Purtroppo ero coinvolto in maniera eccessiva e leche avevo al mio arrivo erano– ha spiegato– Per lavorare ...

