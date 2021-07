Covid | class action a Roma; parenti vittime | vogliamo giustizia

Advertising

Prima udienza oggi a Roma davanti al Tribunale Civile nell'ambito dellaaction avanzata da 500 familiari delle vittimeche chiedono un risarcimento danni non patrimoniali per circa 100 milioni di euro nei confronti di Presidenza del Consiglio, Ministero della ...Si registra inoltre una stratificazione degli investimenti sulle diverse asset, in questo ... in forte contrazione rispetto ai primi sei mesi del 2020: i ritardi causati dalla situazione- ...Prima udienza oggi a Roma davanti al Tribunale Civile nell'ambito della class action avanzata da 500 familiari delle vittime Covid che chiedono un risarcimento danni non patrimoniali per circa 100 mil ...La società di gestione del risparmio del gruppo Banca Finint lancia il nuovo fondo mobiliare chiuso per il private equity con durata decennale che investirà in aziende italiane appartenenti ai settori ...