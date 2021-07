Covid, 8 positivi in Irpinia dopo un campeggio a Manfredonia: famiglie in isolamento (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Otto ragazzi di Avellino e provincia sono risultati positivi al Covid dopo aver partecipato ad un campus estivo a Manfredonia (Foggia). La notizia è stata confermata dalla Asl di Avellino. Facevano parte di una comitiva composta complessivamente da 24 adolescenti, 17 dei quali sono stati sottoposti ad isolamento. Nessuno dei ragazzi, la cui età varia dai 17 ai 18 anni, era stato vaccinato. Sono In isolamento fiduciario tutte le 24 famiglie degli adolescenti coinvolti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Otto ragazzi di Avellino e provincia sono risultatialaver partecipato ad un campus estivo a(Foggia). La notizia è stata confermata dalla Asl di Avellino. Facevano parte di una comitiva composta complessivamente da 24 adolescenti, 17 dei quali sono stati sottoposti ad. Nessuno dei ragazzi, la cui età varia dai 17 ai 18 anni, era stato vaccinato. Sono Infiduciario tutte le 24degli adolescenti coinvolti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

