Carrà: funerali domani in diretta alle 12 su Rai 1 (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - La Rai trasmetterà in diretta su Rai1, a cura del Tg1, i funerali di Raffaella Carrà, che si svolgeranno nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma, domani venerdì 9 luglio. L'ultimo saluto a Raffaella andrà in onda a partire dalle ore 11.40 con la cronaca dei giornalisti del Tg1 Giuseppe La Venia ed Elena Di Vincenzo, e con la partecipazione di Filippo Di Giacomo. Ampio spazio alla cerimonia funebre sarà dato anche su RaiNews24, che aprirà continue finestre informative durante le edizioni in onda dalle 12. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - La Rai trasmetterà insu Rai1, a cura del Tg1, idi Raffaella, che si svolgeranno nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma,venerdì 9 luglio. L'ultimo saluto a Raffaella andrà in onda a partire dore 11.40 con la cronaca dei giornalisti del Tg1 Giuseppe La Venia ed Elena Di Vincenzo, e con la partecipazione di Filippo Di Giacomo. Ampio spazio alla cerimonia funebre sarà dato anche su RaiNews24, che aprirà continue finestre informative durante le edizioni in onda d12.

Advertising

Tg3web : L'addio a Raffaella Carrà. Venerdì a Roma i funerali della regina della tv. La camera ardente aperta da domani in C… - SkyTG24 : Raffaella Carrà: in centinaia alla camera ardente, domani il funerale - davidemaggio : #RaffaellaCarrà, funerali in diretta su Rai 1 e Rete 4. Continuano gli omaggi: A Raccontare Comincia Tu ogni giov… - TV7Benevento : Carrà: funerali domani in diretta alle 12 su Rai 1... - rtl1025 : ???? Continua, anche oggi, l'omaggio di amici e gente comune, a Roma, alla camera ardente di Raffaella Carrà, domani… -