Borse europee tutte in negativo. Milano maglia nera

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini. I mercati scontano i timori per il dilagare della variante Delta e per un possibile tapering prima del previsto negli Stati Uniti. Nel frattempo la Banca centrale europea ha presentato la nuova strategia di politica monetaria, cambiando il suo obiettivo di inflazione. L'Euro / Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,39%. Seduta in lieve rialzo per l'oro, che avanza a 1.814,8 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,58%. Pesante l'aumento dello spread, che si attesta a +114 punti base, ...

