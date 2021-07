A Wembley l’Inghilterra batte la Danimarca, ma nei box reali la sfida è più dura! (Di giovedì 8 luglio 2021) Nella semifinale disputata il 7 luglio, l’Inghilterra si è assicurata la vittoria contro la Danimarca. E agli Euro 2020 non potevano mancare i reali senior del Regno Unito e della Danimarca, che sono entrati a pieno nello spirito del torneo. La partita, dunque, è diventata anche l’occasione per un confronto tra le teste coronate che erediteranno i troni dei rispettivi paesi. Il principe William, infatti, era presente al fianco del Primo Ministro, mentre dall’altra parte del campo la Royal Family danese era raggiante intorno al principe Frederik. La presenza dei reali a Wembley, tra colpi ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 8 luglio 2021) Nella semifinale disputata il 7 luglio,si è assicurata la vittoria contro la. E agli Euro 2020 non potevano mancare isenior del Regno Unito e della, che sono entrati a pieno nello spirito del torneo. La partita, dunque, è diventata anche l’occasione per un confronto tra le teste coronate che erediteranno i troni dei rispettivi paesi. Il principe William, infatti, era presente al fianco del Primo Ministro, mentre dall’altra parte del campo la Royal Family danese era raggiante intorno al principe Frederik. La presenza dei, tra colpi ...

