Ungheria: la Ue minaccia, ma Orban non trema: «Difenderemo la nostra legge sui minori» (Di mercoledì 7 luglio 2021) Si fa sempre più serrato il braccio di ferro tra il gigante Ue e la piccola Ungheria. Al governo (in realtà al Parlamento) di Budapest la Commissione di Bruxelles non perdona il varo di una legge sulla protezione dei minori che fa a cazzotti con la retorica europea in materia di omosessualità. L'accusa è averla equiparata alla pornografia per discriminare le minoranze Lgbt. «Una vergogna», l'ha bollata Ursula von der Leyen, determinatissima a fare di tutto pur di indurre a più miti consigli il premier Viktor Orban. Compresa l'apertura di una procedura d'infrazione: «Da presidente ne ho aperto più di una quarantina», ha ...

