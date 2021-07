Simone Miele in volata verso il titolo IRCup 2021

(Di mercoledì 7 luglio 2021) I rally a 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. Sorride a, la classifica provvisoria redatta dai promoter di IRC Sport a conclusione del Rally Internazionale Casentino, terza chiamata dell’International Rally Cup. Il pilota varesino, protagonista sul gradino più alto del podio ambientato a Bibbiena – in provincia di Arezzo – ed al centro di una prestazione che ha fatto leva sul L'articolo proviene da RS E OLTRE.

Sotto il suo post di Facebook "Vittoria di compleanno" si sprecano auguri e complimenti. Simone Miele ha ben pensato di festeggiare il suo 33esimo compleanno con una prestigiosa quanto preziosa vittoria assoluta in occasione del Rally del Casentino, terzo step stagionale dell'Irc Cup.