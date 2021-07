Quali vaccini frenano di più la variante Delta e quali sono i sintomi più gravi (Di mercoledì 7 luglio 2021) Secondo i dati rilasciati da Israele contro la variante Delta il vaccino Pfizer protegge dall’infezione lieve il 30% in meno. Ma tutti i vaccini solo altamente efficaci sui sintomi gravi. Il nodo delle scuole a settembre Leggi su corriere (Di mercoledì 7 luglio 2021) Secondo i dati rilasciati da Israele contro lail vaccino Pfizer protegge dall’infezione lieve il 30% in meno. Ma tutti isolo altamente efficaci sui. Il nodo delle scuole a settembre

Advertising

roughnuances : RT @CurrentiCalamo_: @07Emmedi @barbarab1974 Lo stesso falso ideologico su cui si è basata la L 119/2017 che ha stabilito l’obbligo per i m… - igorlorenzo0 : RT @CurrentiCalamo_: @07Emmedi @barbarab1974 Lo stesso falso ideologico su cui si è basata la L 119/2017 che ha stabilito l’obbligo per i m… - a_meluzzi : RT @CurrentiCalamo_: @07Emmedi @barbarab1974 Lo stesso falso ideologico su cui si è basata la L 119/2017 che ha stabilito l’obbligo per i m… - CurrentiCalamo_ : @07Emmedi @barbarab1974 Lo stesso falso ideologico su cui si è basata la L 119/2017 che ha stabilito l’obbligo per… - tiziodesio : Quali sono gli effetti nel medio e lungo termine dei vaccini? Chiedo per un amico vaccinato. -