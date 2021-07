Peugeot - Consegnate alla Guardia di Finanza le prime 30 e-208 in divisa

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Dopo l'anteprima dello scorso febbraio, laha consegnatodi, nella piazza d'Armi della Caserma Piave, a Roma, le30 e-208. Le vetture sono state introdotte nella flotta ufficiale in seguito a una cerimonia svoltapresenza del generale di divisione Francesco Greco, capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Gdf, e di Salvatore Internullo, direttore generale diItalia. Impatto zero. Le vetture, che saranno impiegate per il servizio operativo su tutto il territorio italiano, confermano la svolta green ormai in piena ...

Tecnologia e design di208 si sommano alle caratteristiche peculiari della versione 100% elettrica per un impiego specifico come quello della Guardia di Finanza: zero emissioni, zero ...... con le chiavi che sono stateda Salvatore Internullo, il Direttore Generale diItalia. 'Oggi è un giorno molto importante per tutti noi come italiani, perché la cerimonia di ...La Casa francese ha destinato alle fiamme gialle una flotta di modelli elettrici, che poi andrà a pattugliare le strade di varie città ...Ieri, a Roma, è stata consegnata la flotta che vede Stellantis al supporto della Guardia di Finanza. 30 le nuove Peugeot e-208, completamente elettriche, pronte a entrare in servizio con le Fiamme Gia ...