Perché Virginia Raggi cade sempre sul Colosseo

Ma certo che era solo un lapsus, questa esortazione di Virginia Raggi ad ammirare "la cupola del Colosseo", sebbene i suoi interlocutori sul palco si siano servilmente guardati bene dal far notare alla sindaca l'enormità della gaffe, e lei, inoltre, non si sia sentita nemmeno in dovere di rettificare il marchiano errore. E certamente, figuriamoci, la sindaca era ed è ben conscia che mettere in un manifesto pubblicitario del Comune di Roma l'Arena di Nîmes scambiandola per il Colosseo (deve essere la sua bestia nera questo Colosseo, con o senza cupola) non è stato il frutto dell'ignoranza di chi è a capo ...

