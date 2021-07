Nintendo risponde a Ps5 e Xbox Series X con Switch Oled | di cosa si tratta?

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Con una mossa a sorpresaieri ha presentato la nuova versione diin risposta alle consolle di next gen. Con un video a sorpresa,ha annunciato l’arrivo sul mercato di, una versione migliorata della consolle che negli ultimi 4 anni ha dominato le classifiche di vendita in coabitazione con la Playstation 4. Da settimane i fan della casa di Kyoto attendevano l’annuncio di una console next gen di, una nuovache potesse quantomeno avvicinarsi a livello prestazionale con l’offerta della concorrenza, ma la nuova consolle della ...

RedBlack85 : La zona di Zave - Dal film di Super Mario a questioni di genere: Nintendo risponde - brema82 : RT @IGNitalia: Nuovo meeting con gli azionisti, nuove informazioni succulente? Quasi: Furukawa e Miyamoto rispondono agli azionisti di #Nin… - IGNitalia : Nuovo meeting con gli azionisti, nuove informazioni succulente? Quasi: Furukawa e Miyamoto rispondono agli azionist… - infoitscienza : Perché Switch Pro non è stata annunciata all'E3? Risponde Nintendo -

Ultime Notizie dalla rete : Nintendo risponde

Periodico Italiano

Qualcuno chiede comeaffronti l'attualissima faccenda dell'identità di genere e si sente rispondere che: "la diversità, anche quella di genere, per noi è molto importante. [?] Il nostro ...La nuova versione diSwitch avrebbe tra le altre cose uno stand posteriore più spesso e uno schermo OLED più grande. Ma, per il momento, non ci è dato sapere della sua esistenza o meno, ...risponderemo a tutte le vostre domande, dunque fatevi sotto! Come immaginerete, c'è davvero tanto di cui discutere: dall'annuncio di Nintendo Switch modello OLED a quello del nuovo State of Play ...Rispondendo a una domanda in merito alla possibilità di vedere un sequel dell’incredibilmente popolare fitness game, Shuntaro Furukawa, direttore rappresentativo e presidente di Nintendo, ha ...