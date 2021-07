“Niente di grave” è il nuovo singolo di Joe Barbieri! (Di mercoledì 7 luglio 2021) Da venerdì 9 luglio sarà in rotazione radiofonica “Niente di grave”, il nuovo singolo di Joe Barbieri, estratto dall’album “Tratto da una storia vera”. Niente di grave è un brano firmato da Giuseppe (Joe) Barbieri con la partecipazione speciale del virtuoso brasiliano del violoncello Jaques Morelenbaum (già sodale, tra gli altri, di Ryuichi Sakamoto, Caetano Veloso o Sting). Adagiata su di una tessitura orchestrale che sembra arrivare da chissà quando e chissà dove, Niente di grave è un languido e nostalgico sguardo, puntato dritto verso ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 7 luglio 2021) Da venerdì 9 luglio sarà in rotazione radiofonica “di”, ildi Joe Barbieri, estratto dall’album “Tratto da una storia vera”.diè un brano firmato da Giuseppe (Joe) Barbieri con la partecipazione speciale del virtuoso brasiliano del violoncello Jaques Morelenbaum (già sodale, tra gli altri, di Ryuichi Sakamoto, Caetano Veloso o Sting). Adagiata su di una tessitura orchestrale che sembra arrivare da chissà quando e chissà dove,diè un languido e nostalgico sguardo, puntato dritto verso ...

