Mercedesz Henger su Lucas | “I dettagli preferisco tenerli per me”

Advertising

zazoomblog : Mercedesz Henger a bordo vasca: corpo statuario e bikini piccolissimo - #Mercedesz #Henger #bordo #vasca: -

Ultime Notizie dalla rete : Mercedesz Henger

Gossip e TV

Erano in tanti che speravano in un riavvicinamento madre e figlia, dopo la rottura con Lucas Peracchi. Parliamo infatti di, la figlia di Eva e del suo rapporto, oltremodo conflittuale , con sua madre. Sembra infatti un ricordo assai lontano il tempo in cui le due donne sembravano tutt'altro che madre e ...Gossip In una nuova intervista, l'ex naufraga dell'Isola ha spiegato in che rapporti è oggi con la madre, nonostante sia tornata single Pubblicato su 7 Luglio 2021è single e non ha recuperato i rapporti con mamma Eva. Negli ultimi anni le due hanno vissuto molti alti e bassi, più bassi che alti, e molti hanno pensato che la causa fosse ...Solo qualche settimana fa Mercedesz Henger ha annunciato sui social la fine della sua storia con Lucas Perracchi, una relazione la loro molto spesso sotto i riflettori che ha contribuito ad aumentare ...Mercedesz Henger ha spiegato che dopo la fine della relazione con Lucas Peracchi, che in passato era stato accusato da sua madre Eva di averla allontanata dalla sua famiglia, non si è ancora riavvicin ...