Matteo Berrettini 5° nella classifica ATP Race! Superati Nadal e Medvedev! La top3 è vicina! Stefano (Di mercoledì 7 luglio 2021) Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali di Wimbledon 2021 grazie alla soffertissima vittoria ottenuta contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Il romano ha impiegato quattro set molto tirati per avere la meglio sul nordamericano e guadagnarsi il diritto di proseguire la propria avventura sull'erba londinese, dove tra due giorni affronterà il polacco Hubert Hurkacz, giustiziere di Roger Federer. Il nostro portacolori insegue l'atto conclusivo di questo Slam, da disputare poi contro il vincente del confronto tra il serbo Novak Djokovic e il canadese Denis Shapovalov. L'azzurro ha espresso un livello di gioco davvero eccezionale e ora può sognare ...

SuperTennisTv : ?? MATTEO sei STRAORDINARIO! ?? Dopo 61 anni un altro italiano???? in semifinale a #Wimbledon! #tennis #Berrettini… - ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali di Wimbledon: era da 61 anni che un italiano non ci arrivava - matteorenzi : Da Londra un’altra bella notizia dopo Wembley. Anche il tennis tricolore passa il turno e ora ci aspettano le semif… - takaanto : Matteo Berrettini nella STORIA. 61 anni dopo Nicola Pietrangeli, un italiano è in SEMIFINALE a WIMBLEDON. SEMIFINAL… - bemichi70 : RT @ilpost: Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali di Wimbledon: era da 61 anni che un italiano non ci arrivava -