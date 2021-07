Gubitosi (TIM): rete è tema vecchio. Ora tema centrale sono dati e cloud (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – Quello della rete è “un tema vecchio, che va chiuso. La rete è un fattore abilitante, che porta a data center, cloud, IoT, intelligenza artificiale. Se stiamo ancora a discutere dello stadio uno, cioè la rete, è preoccupante. Ora il tema centrale è quello dei dati, come portare i dati sul cloud”. Lo ha detto il vicepresidente di Confindustria con delega al digitale oltre che amministratore delegato di TIM, Luigi Gubitosi, durante l’evento ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 7 luglio 2021) (Teleborsa) – Quello dellaè “un, che va chiuso. Laè un fattore abilitante, che porta a data center,, IoT, intelligenza artificiale. Se stiamo ancora a discutere dello stadio uno, cioè la, è preoccupante. Ora ilè quello dei, come portare isul”. Lo ha detto il vicepresidente di Confindustria con delega al digitale oltre che amministratore delegato di TIM, Luigi, durante l’evento ...

