Felipe Anderson è con un piede a Formello

La Lazio sta per riabbracciare una sua vecchia conoscenza: Felipe Anderson. Il giocatore che aveva lasciato Roma nel 2018 per volare in Inghilterra, tornerà presto a vestire la maglia biancoceleste. Maurizio Sarri lo aspetta a braccia aperte. Il dilemma di Strakosha: Lazio sì o Lazio no? Felipe Anderson è con un piede alla Lazio: cosa manca? All'arrivo di Felipe Anderson alla Lazio manca davvero poco. Il giocatore brasiliano tanto amato dai tifosi biancocelesti sta per ritornare a Roma dopo un periodo in Premier League, più precisamente al West Ham. La società capitolina ha fatto un vero e proprio affare: il ...

