Fdi | De Priamo | Giunta Raggi nata da debolezza politica

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Roma – “In questi anni abbiamo avuto un’amministrazione che nasceva forse da quellache non è stata in grado di rappresentare in modo adeguato le esigenze della città.” “Spero che sia una campagna elettorale su temi e non fatta di insulti e presunte o vere veline. Ribadisco la nostra massima disponibilità a lavorare insieme per la riforma di Roma Capitale, c’è la volontà di fare un passo avanti tutti insieme perché il tema di Roma non è solo locale ma nazionale.” “Spero che questo incontro sia seguito da tanti altri, Roma ha bisogno di risollevarsi e rimettersi in piedi”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia in Campidoglio, ...