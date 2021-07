Fabio Rovazzi e il video di «La mia felicità» | «Vi stupisco con effetti speciali»

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Questa volta Fabio Rovazzi con il video (colossal) del brano La mia felicità, cantato insieme ad Eros Ramazzotti, ci catapulta in una spy story divertente che ha a che fare con la fantascienza, la sua grande passione. La missione di Fabio è recuperare Dru (l’assomiglianza a Baby Yoda c’è), un Kofugu, creatura determinante per l’armonia del mondo. Appunto con un pianeta sconvolto dalla pandemia Rovazzi racconta, a modo suo, il ritorno alla normalità.

ed Eros Ramazzotti "La mia felicità"/ Nel video salviamo il mondo! Del resto non è un caso che sebbene siano andati in bianco a Sanremo, nello stesso anno vincono l'MTV Music Awards a ..., tifoso interista tanto da coinvolgere Javier Zanetti nel video di 'Volare', torna dopo due anni con un videoclip kolossal feat Eros Ramazzotti: 'La mia felicità', da oggi su You Tube. ...“È un incubo scrivere che cos’è la propria felicità, è difficile dirlo, per me felicità è realizzare questo video, uscire da un periodo piuttosto buio, il lockdown è stato duro”. È una squadra che pro ...Rovazzi e Ramazzotti, arriva il nuovo tormentone estivo: fan galvanizzati per la grandissima novità di queste ore ...