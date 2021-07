Elon Musk, ecco il video della casa dove vive: 37 metri quadri di monolocale (in affitto) (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Ho venduto la mia residenza principale a Los Angeles qualche mese fa, e adesso stiamo vendendo le mie altre case; non avrò quasi nessuna proprietà di grande valore oltre alle azioni delle società. Ho bisogno di una casa solo per i miei figli, e posso comunque affittarne una”. Parole di Elon Musk a Die Welt. E non era “tanto per dire”. Il miliardario vive infatti in un prefabbricato in affitto da 50 mila dollari, grande 37 metri quadri. Già. Cosa non si farebbe per stare vicini a propri affetti più cari! Musk la casa l’ha affittata da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) “Ho venduto la mia residenza principale a Los Angeles qualche mese fa, e adesso stiamo vendendo le mie altre case; non avrò quasi nessuna proprietà di grande valore oltre alle azioni delle società. Ho bisogno di unasolo per i miei figli, e posso comunque affittarne una”. Parole dia Die Welt. E non era “tanto per dire”. Il miliardarioinfatti in un prefabbricato inda 50 mila dollari, grande 37. Già. Cosa non si farebbe per stare vicini a propri affetti più cari!lal’ha affittata da ...

