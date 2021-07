È lite tra i Verdi e Damiano Carretto sui simboli ecologisti: diffida al Movimento 4 ottobre (Di mercoledì 7 luglio 2021) Solo pochi giorni fa Damiano Carretto aveva annunciato la sua candidatura a sindaco di Torino presentando la lista Torino Verde dai forti contenuti ecologisti. Ora arriva la risposta dei Verdi Torino che hanno diffidato M4o dall’utilizzo del nome e dei simboli. Per i Verdi la lista di Carretto “causerebbe ambiguità e confusione negli elettori, e per questo diffidata dalla Federazione Nazionale dei Verdi, inammissibile in quanto la parola “Verde” riprodotta con caratteri grafici sostanzialmente identici a quelli ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 7 luglio 2021) Solo pochi giorni faaveva annunciato la sua candidatura a sindaco di Torino presentando la lista Torino Verde dai forti contenuti. Ora arriva la risposta deiTorino che hannoto M4o dall’utilizzo del nome e dei. Per ila lista di“causerebbe ambiguità e confusione negli elettori, e per questota dalla Federazione Nazionale dei, inammissibile in quanto la parola “Verde” riprodotta con caratteri grafici sostanzialmente identici a quelli ...

Advertising

Gazzetta_it : Francia, che caos: lite tra la mamma di Rabiot e i parenti di Pogba e Mbappé #Euro2020 - nuovasocieta : È lite tra i Verdi e Damiano Carretto sui simboli ecologisti: diffida al Movimento 4 ottobre - concriterioo_ : Comunque non noi che siamo partite da una lite tra Italia Spagna e ora abbiamo portato la musica di sangio in spagna chi come noi assurdo - norainoflowerr : Aggiornamenti lite tra me e lo spagnolo: 01:14 Mi ha detto di sapere il tedesco, E LO SO ANCHE IO AHAHAHAHAHAHAHAHA… - alessiayessa : Ma in tutto questo i catalani festeggiano l’eliminazione della Spagna e c’è una lite nei commenti tra spagnoli ??#ItaliaSpagna -

Ultime Notizie dalla rete : lite tra Crollo del ponte Morandi, lite tra Giordano (M5S) e il presidente del Consiglio comunale Bertorello sulla costituzione di parte civile contro Autostrade (VIDEO) LaVoceDiGenova.it Raffaella Carrà, quando Lorella Cuccarini la attaccò duramente. Heather Parisi: «La morte fa rinsavire gli ipocriiti» Heather Parisi rompe il silenzio nel giorno della morte di Raffaella Carrà con un tweet che secondo i follower sarebbe rivolto alla sua acerrima rivale Lorella Cuccarini. La showgirl, che ...

"Il fuoco dal fornello caduto dopo la lite" La volta scorsa, solo pochi giorni fa, era stato il 28enne nordafricano rimasto ferito a ricostruire quel giorno. L’aggressione, tra via 24 maggio e via Brigate Partigiane, sarebbe avvenuta all’ex ...

Heather Parisi rompe il silenzio nel giorno della morte di Raffaella Carrà con un tweet che secondo i follower sarebbe rivolto alla sua acerrima rivale Lorella Cuccarini. La showgirl, che ...La volta scorsa, solo pochi giorni fa, era stato il 28enne nordafricano rimasto ferito a ricostruire quel giorno. L’aggressione, tra via 24 maggio e via Brigate Partigiane, sarebbe avvenuta all’ex ...