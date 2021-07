Covid | Locatelli | “Non ci sarà quarta ondata”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Si rischia unadia settembre? “Alla luce della diffusione delle vaccinazioni, assolutamente no. C’è il rischio di una ripresa dei contagi: come evitarla? Con attenzione, prudenza e responsabilità nei comportamenti. Non facendo pressioni per riaprire tutto subito, ma procedendo con gradualità”. Lo dice in un’intervista chepubblicata sul numero di domani di ‘Famiglia Cristiana’ Franco, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) per l’emergenza coronavirus e direttore di Medicina sperimentale di precisione del ...