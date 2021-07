Borsa: Europa apre in rialzo, Francoforte +0,62% (Di mercoledì 7 luglio 2021) Le Borse Europee aprono in rialzo. Francoforte registra un +0,62% con il Dax a quota 15.606 punti. Parigi segna un +0,34% con il Cac 40 a 6.529 punti. Londra è a +0,53% con il Ftse 100 a 7.138 punti. . Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 luglio 2021) Le Borse Europee aprono inregistra un +0,62% con il Dax a quota 15.606 punti. Parigi segna un +0,34% con il Cac 40 a 6.529 punti. Londra è a +0,53% con il Ftse 100 a 7.138 punti. .

