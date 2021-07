Accoltella il fratello durante un lite | arrestato 53enne di Visciano

(Di mercoledì 7 luglio 2021) Aun uomo di 53 anniunafamiliareil. L’uomo è in attesa di giudizio al carcere di Poggioreale I carabinieri della stazione di, insieme a quelli della sezione radiomobile di Nola, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minaccia a pubblico ufficiale undel posto già noto alle

ildurante una lite e poi minaccia i carabinieri. E' accaduto a Visciano, in provincia di Napoli: arrestato dai carabinieri un 53enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. ...Il 53enne ha aggredito ilconvivente provocandogli lesioni ritenute guaribili in tre giorni. Alla base della discussione motivi banali legati alla routine quotidiana.A Visciano un uomo di 53 anni durante una lite familiare accoltella il fratello. L’uomo è in attesa di giudizio al carcere di Poggioreale I carabinieri della stazione di Visciano, insieme a quelli ...VISCIANO – I carabinieri della stazione di Visciano, insieme a quelli della sezione radiomobile di Nola, hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minaccia a p.u. un 53enne d ...