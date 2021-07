Torino, al via la stagione 2021-2022: tamponi e sierologici, domani visite (Di martedì 6 luglio 2021) Il Torino si è ritrovato oggi allo Stadio Olimpico Grande Torino: tamponi e test sierologici, da domani le visite Come riportato da Paolo Aghemo di Sky Sport, il Torino si è radunato oggi allo Stadio Olimpico Grande Torino. Parte ufficialmente la stagione 2021-2022 dei granata. Come riportato anche dall’inviato, la giornata di oggi è stata dedicata ai tamponi e ai testi sierologici per lo staff di Ivan Juric e per i giocatori già presenti. Da domani ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 luglio 2021) Ilsi è ritrovato oggi allo Stadio Olimpico Grandee test, daleCome riportato da Paolo Aghemo di Sky Sport, ilsi è radunato oggi allo Stadio Olimpico Grande. Parte ufficialmente ladei granata. Come riportato anche dall’inviato, la giornata di oggi è stata dedicata aie ai testiper lo staff di Ivan Juric e per i giocatori già presenti. Da...

Advertising

emergenzavvf : Con gli occhi di un #vigiledelfuoco. Siamo a #Torino in via Pisa, e questa è la vista dal cestello dell'autoscala d… - natis_ita : RT @claudio_2022: Asti, anziana di 90 anni rapinata e violentata per vendetta: Probabilmente per vendetta perchè l'anziana l'aveva denuncia… - GUERRIERA110 : RT @claudio_2022: Asti, anziana di 90 anni rapinata e violentata per vendetta: Probabilmente per vendetta perchè l'anziana l'aveva denuncia… - loanartemisia : RT @G_di_Gra: Esiste una vernice anti-covid, Perchè non utilizzarla nelle scuole? Al Gradenigo sulle pareti arriva la vernice #anticovid… - LucaCalcagno92 : Giovedì parliamo di #Cuba e del mio libro “Dove cresce la palma” a #Torino in via Crevacuore, 11 alle 18 -