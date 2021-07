Taverna del Re, bruciano le ecoballe: rischio disastro ambientale (Di martedì 6 luglio 2021) Dalle ore 23 di lunedì 5 luglio bruciano le ecoballe della discarica Taverna del Re. Sul posto sono giunti mezzi dei vigili del fuoco che stanno operando. La situazione rischia di diventare ... Leggi su napolitoday (Di martedì 6 luglio 2021) Dalle ore 23 di lunedì 5 luglioledella discaricadel Re. Sul posto sono giunti mezzi dei vigili del fuoco che stanno operando. La situazione rischia di diventare ...

emergenzavvf : Squadre #vigilidelfuoco impegnate nel territorio di Giugliano di Campania (NA) per un incendio divampato all'intern… - brius : RT @emergenzavvf: Squadre #vigilidelfuoco impegnate nel territorio di Giugliano di Campania (NA) per un incendio divampato all'interno dell… - Antonio13869142 : Lo smaltimento delle ecoballe che da anni i nostri politici cercano di smaltire. I cittadini continuano a morire… - aleniggaz : RT @emergenzavvf: Squadre #vigilidelfuoco impegnate nel territorio di Giugliano di Campania (NA) per un incendio divampato all'interno dell… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Taverna del Re ecoballe in fiamme nella terra dei fuochi - -