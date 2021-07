Scuola, in Veneto nessun posticipo, lezioni dal 13 settembre (Di mercoledì 7 luglio 2021) "La decisione della giunta è che per il primo e secondo ciclo le lezioni inizieranno il 13 settembre". L'ha annunciato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, parlando nel corso di un punto stampa alla sede della Protezione civile di Marghera (Venezia). "Le scuole finiranno l'8 giugno. Le scuole dell'infanzia iniziano sempre il 13 e finiranno le lezioni il 30 giugno. Le vacanze natalizie saranno, invece, belle importanti: dal 24 dicembre all'8 gennaio, che è sabato, quindi con rientro a Scuola il 10". A poco meno di tre settimane dall’ufficializzazione del calendario scolastico, il presidente del ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 7 luglio 2021) "La decisione della giunta è che per il primo e secondo ciclo leinizieranno il 13". L'ha annunciato il presidente della Regione, Luca Zaia, parlando nel corso di un punto stampa alla sede della Protezione civile di Marghera (Venezia). "Le scuole finiranno l'8 giugno. Le scuole dell'infanzia iniziano sempre il 13 e finiranno leil 30 giugno. Le vacanze natalizie saranno, invece, belle importanti: dal 24 dicembre all'8 gennaio, che è sabato, quindi con rientro ail 10". A poco meno di tre settimane dall’ufficializzazione del calendario scolastico, il presidente del ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Veneto Vaccini e turismo, il Veneto pensa di aprire le scuole il 20 settembre VENEZIA - Lunedì 20 settembre . È la data ipotizzata per il ritorno a scuola degli studenti veneti dopo la decisione della Regione, che ha competenza esclusiva in materia, di allungare le vacanze estive. Sostanzialmente per tre motivi: favorire la vaccinazione dei ...

Scuola in Veneto, confermato il via al 13 settembre e la possibilità di vacanze natalizie più lunghe ... servizi che poggiano largamente sui servizi alle famiglie e in Veneto sulle scuole paritarie, che ... dopo un lungo periodo pandemico, la massima serenità e uniformità alla scuola tutta su base ...

